Magazine Depois de conquistar o público com covers, Jão lança primeiro disco e traz para Goiânia a turnê Lobo O dono dos hits Imaturo, Álcool e Vou Morrer Sozinho se apresenta pela primeira vez em Goiânia, neste domingo (21), às 20 horas

No início do ano, Jão era apenas uma promessa da música pop e da nova MPB. Agora é uma realidade que lota teatros pelo País com a turnê do seu primeiro disco, Lobos. O dono dos hits Imaturo, Álcool e Vou Morrer Sozinho se apresenta pela primeira vez em Goiânia, neste domingo (21), às 20 horas, no palco do Teatro Sesi. “Vou fazer um show lindo e redondo para os...