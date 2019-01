Magazine "Depois da música, muitas Jenifers estão aparecendo na minha vida", diz Gabriel Diniz Em entrevista ao POPULAR, forrozeiro que se tornou conhecido no Brasil depois do sucesso da música conta como se apaixonou por 'Jenifer'

Do dia para a noite, a vida dele mudou. A agenda de shows aumentou, virou o assunto mais comentado nas redes sociais e os pedidos de entrevistas triplicaram. A responsável por essa guinada foi Jenifer, aquela encontrada no Tinder. Certamente, você já escutou esse refrão que não sai mais da sua cabeça: “O nome dela é Jenifer. Eu encontrei ela no Tinder”. Depois ...