Magazine Depilação fica de lado com as novas formas de se definir beleza e feminilidade In natura e de pelos à mostra, movimento de mulheres questiona ato de se depilar e discute representatividade e beleza

À primeira vista pode até dar uma assustada, mas a fotógrafa Vitória Melo, de 21 anos, não se importa em levantar os braços e agradecer aos céus por ter se livrado da ditadura de raspar os pelos do corpo. Não é para chocar e muito menos por preguiça: há seis anos ela decidiu que conviveria com os pelos a partir do momento em que questionou a imposição da depila...