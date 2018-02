Dener Bruno apresenta show de humor em shopping

O projeto Quinta do Humor recebe nesta quinta-feira, às 19h30, stand up com Dener Bruno na praça de alimentação do Aparecida Shopping. O humorista ficou famoso em todo o Brasil depois de participar do quadro Ridículos, do extinto programa Show do Tom, da TV Record TV, com os personagens Keitiely e Todinho. A apresentação tem entrada gratuita. Em suas apresentações, geralmente Dener faz piadas com o cotidiano goianiense. Em 2010, foi vencedor do concurso Humor Goiano, organizado pela Prefeitura da capital. O artista começou sua carreira se apresentando em bares da cidade. Ele se apresenta pelo Brasil, além de participações em programas de rádio. Av. Independência, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia. Informações: 3545-4600.

Infantil

Últimos dias do Show da Luna! em shopping center

O evento O Show da Luna!, voltado para crianças de 3 a 10 anos de idade, fica no Goiânia Shopping até o próximo domingo. O ambiente colorido permite que as crianças embarquem no mundo de Luna, Júpiter e Cláudio. Para que os pequenos vivenciem diversas experiências científicas, como os personagens da animação infantil, a atração tem atividades abertas ao público e também pagas. No espaço gratuito, os participantes têm acesso a lupas para conhecer formas de diversos isentos e flores. Entre as atividades pagas (ingresso a R$ 18), um foguete gigante de 7 metros de altura. Av. T-10, nº1.300, Setor Bueno.