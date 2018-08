Magazine Demi Lovato sofreu overdose consumindo mesma droga que matou Prince, afirma site Mistura de fentanil com oxicodona colocou a vida da cantora em risco, de acordo com fontes próximas à artista

A overdose de Demi Lovato começou no dia 24 de julho às 4 da manhã, quando ela enviou uma mensagem para um traficante de drogas ir até a casa dela, de acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o mesmo que noticiou primeiro as complicações que a artista viveu. Fontes próximas à cantora dizem que ela estava numa festa em West Hollywood e depo...