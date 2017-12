Decreto de proibição foi motivado por pareceres de Amma e Agetop

O POPULAR teve acesso ao ofício do Ministério Público (MP) com as razões que motivaram a alteração do decreto de 2013 que estabelece normas de uso dos espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Os pareceres que motivaram a proibição do uso da esplanada partiram da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). A sugestão do MP foi acatada pelo gabinete gestor do CCON que solicitou ao governador a alteração das normas para restringir as atividades que não sejam adequadas ao perfil e à estrutura do projeto de Niemeyer.

Uma das reclamações do uso da esplanada recebida pelo MP foi registrada em agosto de 2016. A denúncia partiu da vizinhança que apresentou queixa contra poluição sonora e falta de fiscalização da Amma. Na oportunidade, o MP requisitou ao órgão uma vistoria em dias de eventos. O resultado do monitoramento apontou irregularidades como ausência de “autorização específica para uso de som mecânico e ao vivo” e “propagação de ruídos acima do permitido em lei”. No laudo, a Amma manifestou que o CCON não tem estrutura para realização de eventos com essa estrutura em área aberta.

O outro parecer recomendando o não uso da esplanada foi da Agetop, responsável pelas obras de reforma do CCON, para evitar danificações no piso e abalos estruturais em outros prédios do aparelho cultural por conta de grandes aglomerações de pessoas, passagem de veículos, equipamentos e frequência sonora. A partir do relatório, o gabinete gestor do CCON solicitou a alteração no decreto e a recomendação do MP é a não realização de qualquer evento, de natureza pública ou privada, na esplanada que utilize montagem de estrutura de palco, equipamentos de som e apresentação de shows ao vivo.