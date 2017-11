Decoração: Tramas da vez

Com essência natural, estilo limpo e acabamento mais elegante, os móveis de jardim e varanda vêm conquistando espaço na decoração interna. Os mobiliários feitos em madeira, fibras (naturais ou sintéticas) e telas trazem a natureza impressa em seu DNA e unem praticidade, resistência e uma beleza que chama atenção por suas formas artesanais. Arquitetos e decoradores defendem que os móveis à prova de sol e de chuva são bem-vindos em qualquer cômodo da casa, mas que é preciso escolher as peças mais adequadas analisando as características de cada espaço. Os integrados e bem iluminados são os mais cotados para receber a atmosfera despojada vinda do jardim.

Profissionais acreditam que houve uma mudança de comportamento social nos momentos de descanso e a vontade de receber com comodidade e de estar mais junto da família fez com que algumas paredes da casa deixassem de existir, criando os ambientes integrados. A mudança abriu espaço para que os móveis de varanda ganhassem lugar na sala e fez com que o mercado investisse em um mobiliário com melhor unidade visual na sua linguagem, podendo atuar tanto no ambiente interno quanto externo, sem parecer deslocado de sua função original.

Pensado pelas arquitetas Cassiana e Germana Nery, o espaço gourmet, que integra cozinha e varanda, ganhou banquetas de madeira e tela preta e estante com esqueleto de metal, também em preto. O ambiente foi composto ainda por uma mesa com três bancos mais altos e assentos em tecido que traz a solaridade estampada da varanda. “Para definir o estilo do mobiliário é indispensável analisar a rotina da família. Levar em conta se ela é mais clássica ou mais despojada. A tela combinada com a madeira, por exemplo, traz um ar bastante requintado ao ambiente. Quando o mesmo material é casado com o alumínio o resultado é mais descontraído”, explica Cassiana.

Torneados

De olho na tendência, o mercado de mobiliários vem lapidando o acabamento de mesas, cadeiras, banquetas e estantes feitas para áreas externas. As peças deixam de lado a rusticidade e ganham detalhes torneados e cantos arredondados. Os encaixes são mais delicados e os parafusos não ficam à mostra, dando aos móveis a versatilidade necessária para uma combinação harmônica em ambientes fechados.

“No nosso espaço, por exemplo, conseguimos usar um armário com estilo provençal verde claro sem a composição ficasse desequilibrada perto da estante de metal”, exemplifica Cassiana. Na frente da peça, que foi instalada sob uma parede de ladrilhos hidráulicos de tom dourado, uma bancada de mármore.

Mantendo o mobiliário em dia

Produzidos com matérias-primas variadas, e mesmo quando usados em ambientes internos, os móveis de varanda precisam de cuidados especiais - o que pode aumentar, e muito, a durabilidade:

Madeira - Adote o hábito de remover o pó com um pano macio umedecido em água, seguido de um pano seco. De tempo em tempo, lave o móvel com água e sabão.

Fibras naturais - Prepare uma solução de água e sabão neutro para ser espalhada sobre o móvel com o auxílio de uma flanela ou pano macio umedecido. Para limpar melhor o vão entre as fibras trançadas, utilize a mesma solução com uma escova de cerdas macias.

Telas e fibras sintéticas - Use, semanalmente, água, sabão neutro e esponja macia para esfregar os móveis e, assim, retirar as camadas espessas de pó e sujeira alojadas nas tramas. Nunca use produtos químicos ou abrasivos.