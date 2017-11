Decoração que dá água na boca

Amo Doce/Divulgação

Panetone - Com a versão tradicional colorida pelas frutas cristalizadas, o panetone está cada dia mais democrático e já é feito com gotas de chocolate, pedaços de sorvete e até recheios salgados. A confeiteira Marta Rodrigues produz o pão natalino sob encomenda e criou versões que regionalizam o sabor do italianinho. “Já trabalho desde o ano passado com versões que levam frutas cristalizadas, chocolate ao leite e belga e até bolacha. Mas a novidade este ano serão as opções com baunilha do Cerrado e castanha de baru”, conta.