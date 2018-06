Magazine Decoração à prova do tempo Releituras homenageiam clássicos do design e acrescentam toques originais com materiais modernos a peças eternizadas em outros tempos

A notoriedade que o desenho da poltrona Mole conferiu à carreira de Sergio Rodrigues (1927-2014) mostra o valor dos traços atemporais para o design de móveis. Mais de cinco décadas depois a superpreguiçosa, como chegou a definir certa vez o próprio Sergio, segue acumulando admiradores dentro e fora do País (ela faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de ...