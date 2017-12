Cadê aquela série?

Há quem diga que da oitava temporada de The Walking Dead, apenas o último episódio salva a produção. Decepções à parte, a Netflix, por exemplo, até que tentou contar a história da empresária de moda Sophia Amoruso em Girlboss, mas a antipatia da protagonista e o roteiro de pouca substância fizeram com que a série fosse cancelada.

Disco arranhado

Claudia Leitte teve que cancelar shows espalhados por várias cidades do País e ainda perdeu a cadeira no The Voice Brasil para Ivete Sangalo. Na lista de discos flopados, Katy Perry mais uma vez decepcionou os fãs com o álbum Witness. Mas quem desapontou mesmo foi o cantor Naldo Benny, que foi parar na cadeia após agredir a esposa, a Mulher Moranguinho, e depois postar um vídeo deprimente na internet.

Sessão encerrada

Algumas franquias que começaram em 2017 já estão com os dias contados. Steven King pode ter voltado a ser moda, mas Torre Negra, filme baseado em suas obras, foi um fracasso de bilheteria e não se sabe mais se o longa terá continuação. O mesmo acontece com Rei Arthur, Cinquenta Tons mais Escuros e A Múmia.

Censura na arte

Censura numa exposição de arte contemporânea em pleno século 21? É isso mesmo. Enquanto artistas como Pabllo Vittar e Anitta rebolavam na TV e internet com muita estria, pluma e paetê, o Santander cancelou a exposição Queermuseu em Porto Alegre, com alegações genéricas de “apologia” à pedofilia e zoofilia. Nesse ínterim, o Masp, pela primeira vez, abriu a exposição História da Sexualidade com a classificação indicativa de 18 anos.