Magazine 'Deadpool 2' arrecada R$ 1 bilhão em seu fim de semana de estreia Apesar de liderar as bilheterias no país, superando Vingadores: Guerra Infinita, que estava no topo nas últimas três semanas, Deadpool 2 não arrecadou o suficiente para superar seu antecessor

O segundo filme da franquia Deadpool estreou arrecadando US$ 125 milhões (R$ 467 milhões) nos EUA em seu primeiro fim de semana. Apesar de liderar as bilheterias no país, superando Vingadores: Guerra Infinita, que estava no topo nas últimas três semanas, Deadpool 2 não arrecadou o suficiente para superar seu antecessor. Deadpool (2016) fez a maior abertura da história...