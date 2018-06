Magazine De volta pra casa

O jornalista Luciano Cabral iniciou sua carreira em 1995 na TV Anhanguera em Rio Verde – sua cidade natal –, vindo para Goiânia um ano depois. Ele se destacou com grandes coberturas locais, como a morte do cantor Leandro, da dupla com Leonardo, e do caso Pedrinho, sequestrado na maternidade recém-nascido e criado pela sua própria sequestradora, Vilma Martins. Em 2005...