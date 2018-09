Magazine De volta às origens, Lô Borges grava DVD Celebrando o ano de 1972, quando ganhou notoriedade com o icônico Clube da Esquina, Lô Borges resgata o repertório de Disco do Tênis

Foi o encantamento de Milton Nascimento com o talento do menino Salomão, na época com 20 anos, que apresentou para o mundo Lô Borges. Em parceria com o mineiro, o mestre lançou, em 1972, o icônico Clube da Esquina, disco apontado pela crítica especializada como um dos mais importantes da música popular brasileira. No mesmo ano, a pedido da EMI-Odeom, Lô compôs ...