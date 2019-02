Magazine De vampiro que brilha para morcego: Robert Pattinson pode estar sendo cotado para interpretar Batman Até o momento, sabe-se que Matt Reeves será roteirista e diretor do filme, que tem estreia prevista para junho de 2021

Após a saída de Ben Affleck, a DC Comics encontra-se com o papel do personagem Batman ainda em aberto. No entanto, o perfil Bosslogic, que acumula quase um milhão de seguidores no Instagram e é referência no universo de histórias em quadrinhos, já tem uma aposta para o ator que irá substituir Affleck. Segundo a publicação no Instagram, o ator Robert Pattinson está sendo ...