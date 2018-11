Magazine De portões fechados

PROBLEMA: Greve e paralisação do Basileu França SOLUÇÃO: Regularizar pagamentos de salários de professores. OS afirma que aguarda repasses do governo Quem passou pela Praça Cívica na última quarta-feira, deu de cara com diversas manifestações artísticas de alunos e professores do Instituto Tecnológico de Goiás Basileu França (Itego). Com...