Magazine De peito aberto

Inclusão é também fator de propulsão econômica. O ponto de vista é defendido pela escritora goiana Larissa Mundim. À frente da NegaLilu, pioneira no Estado entre as editoras preocupadas com a acessibilidade, ela aponta os ePubs como alternativas mais viáveis, tanto do ponto de vista comercial quanto de inclusão. “As editoras de forma geral não investem nesse recurso por pura...