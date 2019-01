Magazine De olho nos casos de sucesso

As marias-fumaças já não apitam tanto por aí, mas as 28 locomotivas turísticas em operação no País mostram que a viagem de trem ainda é uma boa opção de lazer. De olho na oportunidade, membros do Consórcio Intermunicipal de Cultura e Turismo da Região da Estrada de Ferro colocaram o pé na estrada e fizeram uma pesquisa de campo buscando montar um plano de ação assertiv...