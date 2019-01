Magazine De olho na economia

O mundo mágico, no qual aparelhos como os smartphones identificam padrões, processam informações e executam tarefas, é a casa do engenheiro eletricista Gilberto de Nazaré, que há 35 anos trabalha com automação. Para ele, a palavra-chave do sistema é economia. “É claro que em uma casa autômata a vida fica mais prática e ganha conforto, mas é muito importante falar de ou...