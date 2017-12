De geração para geração

O avó materno, seu Oswaldo, foi quem levou o produtor cultural e jornalista Pablo Kossa, hoje com 38 anos, ao Jóquei pela primeira vez. Eles saiam do Setor Aeroporto e caminhavam até o clube, onde o ainda menino pegou seu diploma do pré-escolar e aprendeu a jogar basquete. Kossa assistiu da piscina do Jóquei, em 1993, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em comemoração pelo aniversário de Goiânia. Dez anos depois, o clube também foi palco de uma importante mudança na vida dele. Foi lá que, durante uma das edições do Goiânia Noise, conheceu sua mulher. “Nessa época teve início a decadência do Jóquei. A Prefeitura realizava eventos lá para compensar a dívida do clube com a gestão municipal. Parte da dívida era quitada com a locação do espaço. A atual situação já estava desenhada.”

A mesma crise financeira, intensificada ao longo dos anos, não permitiu que o artista visual Pedro Fleury, 22, aproveitasse o clube tanto assim. As únicas lembranças que ele tem do lugar dizem respeito a sua infância. “Eu ia com frequência. Meu primeiro carnaval foi naquele salão e eu tinha uma relação especial com o bosque - que foi derrubado para dar lugar a um estacionamento. Meus domingos eram sempre no Jóquei e tinha um encantamento que envolvia o fato de estarmos lá: eu, meu pai e minha irmã”, conta, fazendo referência especial a um balanço em forma de pato.