Magazine De chocolate o turismo é feito

Criada no final do século 19 por coronéis que comandavam a fortuna local, a Costa do Cacau baiana entrou em decadência no final do século passado, tendo como estopim a chegada da praga da vassoura-de-bruxa. O assunto ainda mantém algumas feridas abertas em Ilhéus, que por muito tempo teve no cacau sua motriz econômica. Não à toa, um novo circuito do chocolate gourmet é...