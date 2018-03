De casa nova: sede da Prefeitura de Goiás encerra ciclo de restauros na cidade

Localizada às margens do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, a sede da prefeitura precisou ficar inativa durante quase dois anos para um trabalho de restauro e requalificação do prédio, construído em 1911, quando a cidade ainda era capital do Estado. Reinaugurado oficialmente nesta quarta-feira (7), o edifício encerra um ciclo de revitalização e reforma conduzido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em diferentes pontos do município. Desde 2014, quando se deu início às reformas, Goiás passou por algumas significativas transformações em seu patrimônio e memória físicos.

A intervenção completa a restauração da sede do poder municipal e um imóvel vizinho, um antigo casarão que também faz parte do conjunto arquitetônico reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Há também um novo anexo que agora se torna a Casa de Atendimento ao Turista. O novo projeto da Prefeitura oferece ainda, segundo o Iphan, soluções de circulação e acessibilidade, colocando lado a lado o colonial e o contemporâneo. No total, foram despendidos R$ 5,6 milhões, vindo do programa federal Agora, é Avançar.

“São importantes resultados da sede da Prefeitura, que está apta para receber todas suas funções administrativas, além de integrar uma janela de apresentação ao turista, com projeto arrojado e moderno”, afirma o diretor de projetos especiais do Iphan, Robson de Almeida. De acordo com o profissional, a entrega da obra coloca Goiás como a primeira cidade brasileira a concluir todas as ações integrantes do programa PAC Cidades Históricas. Foram cerca de R$ 30 milhões totais empregados na histórica cidade goiana. O projeto todo inclui outras cinco intervenções: Ponte da Cambaúba (próximo à Igreja do Rosário), Escola Veiga Valle, Mercado Municipal, Arquivo Diocesano e o Cine Teatro São Joaquim.

O ciclo de restauros aponta, também de acordo com o Iphan, uma nova etapa para a reformulação de estratégias econômicas na cidade, como o turismo e a produção cultural. Com o fim do programa federal, a proposta é que Goiás comece a desenvolver requalificação urbanística, como o uso correto de imóveis, restauro de mobiliários urbanos e criação de passeios guiados. A intenção é fazer com que mais turistas, goianos ou não, passem pelo município e conheçam a história do Brasil Central.

Ações educacionais, projetos culturais e a implantação de mais universidades, como o Instituto Federal, a Universidade Federal e a Universidade Estadual de Goiás também fazem com que a antiga Vila Boa se rejuvenesça, mas com os pés na tradição e história. “Quando se fala em revitalização, sempre esperamos por reformas em prédios públicos ou igrejas, mas na cidade de Goiás foi diferente. Todas as requalificações ocorridas caminham de frente à melhorias para a qualidade de vida de seus moradores, como uma ponte, ou arquivo histórico ou um cine teatro”, afiança Almeida.

Cotidiano

O que mais encanta no lote de obras do PAC Cidades Históricas, de acordo com a superintendente do Iphan em Goiás, Salma Saddi, é que a revitalização contemplou o lado social de Goiás. “Nossas obras se concentraram no uso do dia a dia da própria comunidade. A Escola de Artes Plásticas Veiga Valle atende dezenas de alunos todos os dias, vindos de diferentes regiões. A Ponte da Cambaúba liga o município. O Mercado Municipal é o principal ponto de encontro de Goiás”, enumera. Segundo a superintendente, são bens voltados para o atendimento dos vilaboenses.