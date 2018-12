Magazine David Guetta afirma que produziu novo disco sem a 'pressão por hits' Álbum 7 apresenta pegada mais pop e experimental do DJ francês

Com quase 15 anos de experiência no mercado e seis discos lançados, o DJ francês David Guetta se viu numa crise pessoal. “Estava preparando o meu sétimo disco e estava ficando mais difícil lançar algo novo e original”, lembra, ao falar com reportagem, por telefone, direto de Paris. “Levei quatro anos, mas finalmente me senti inspirado, só queria me divertir e fazer um...