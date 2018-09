Magazine Dave Grohl perde voz, cancela shows do Foo Fighters e faz piada com Bono Vox 'É a última vez que dou uns amassos com o Bono', brincou cantor em comunicado oficial

A banda Foo Fighters emitiu um comunicado cancelando dois shows que faria no Canadá nesta semana, por conta de uma perda de voz do vocalista Dave Grohl, que fez uma brincadeira envolvendo Bono, do U2, que passou por problema semelhante recentemente. "É a última vez que eu dou uns amassos com o Bono", brincou Dave Grohl em trecho da nota d...