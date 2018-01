Dante Ventura é atração em Pirenópolis neste sábado

O músico e compositor Dante Ventura faz show neste sábado, a a partir das 19 horas, no Divino Lounge Café em Pirenópolis. O artista levará seu repertório marcado pelas melhores canções do pop rock nacional e internacional, além de músicas autorais. O músico, vocalista da Banda Guetsu, está concentrado na pré-produção do novo álbum do grupo e faz uma pausa nestes trabalhos para a apresentação.

Sucessos como Som Blue, Vazio, Miragem e Provar, todos do álbum Atemporal, lançado em 2003 pela Guetsu, tocaram muito nas rádios goianas e estarão presente no repertório deste fim de semana. Este ano marca a retomada do grupo, que decidiu fazer um intervalo em 2005. O vocalista da Guetsu já fez apresentações em festivais como o Fica, na cidade de Goiás, e o Canto da Primavera, em Pirenópolis.

Com uma carreira consolidada, Dante também já se apresentou ao lado de bandas de nome nacional como Skank, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii e O Rappa. O Divino Lounge Café fica no Largo do Bonfim. ao lado da Igreja do Bonfim, em imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

SERVIÇO

Show: Dante Ventura

Data: Sábado, a partir das 19 horas

Local: Divino Lounge Café (Rua do Bonfim, Centro, Pirenópolis, ao lado da Igreja do Bonfim)

Informações: 3331-2774