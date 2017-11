Danny Queiroz faz mistura de rock, reggae e MPB

O cantor Danny Queiroz (foto) vai embalar a noite deste sábado, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O arusta tem um repertório com hits de vários gêneros, do rock ao reggae, do pop ao soul e MPB. Além das canções de Amy Winehouse, Drake, Bob Marley, Natiruts, Armandinho, Beyoncé, Jason Mraz e Djavan, Danny também apresentará composições de seu repertório pessoal, como Vem Comigo Ver o Pôr do Sol, já conhecida do público goianiense. Apesar de seu primeiro contato com a música ter sido aos 11 anos, como baterista, ele passou a experimentar o vocal apenas em 2014. Por outro lado, no ano seguinte, já preparava o primeiro projeto solo, lançado em janeiro de 2016. Agora, o cantor trabalha no seu primeiro CD, intitulado de Misbehavior, que será lançado ainda no final deste ano. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.