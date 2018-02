Da academia para as salas de cinema

Paulistas nasceu por meio de uma disciplina de documentário, quando o diretor Daniel Nolasco ainda cursava a graduação de Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense. A produção é uma parceria entre as produtoras Estúdio Giz e Panaceia Filmes, que já estão com outros projetos em andamento para os próximos meses.

Quem assina a direção de fotografia é Larry Machado, o mesmo de filmes como o premiado Algo do que Fica (2017), curta-metragem do diretor Benedito Ferreira, e Enquanto a Família Dorme (2014), de Getúlio Ribeiro.

Daniel Noslasco mora no Rio de Janeiro, mas parte de seus projetos está em Goiás, além de integrar o núcleo criativo da Panaceia Filmes. Em janeiro, Nolasco também participou do Festival de Cinema de Tiradentes, quando o seu curta-metragem Sr. Raposo (2017) foi selecionado para participar da mostra Foco, principal categoria da 21ª edição do evento.

O diretor recebeu o prêmio de melhor filme na sessão Curta Carioca do Rio Festival de G&S com a produção Netuno (2017), e os troféus de melhor montagem e menção honrosa do Júri Especial no 3º MOV, em Pernambuco.

Já no Festival Internacional de Cinema e e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás, Nolasco levou os prêmios de melhor diretor e melhor documentário em 2015. O profissional também conquistou o terceiro lugar na categoria de vídeo experimental com o filme Urano no Festival Internacional de Cinema da Bienal de Curitiba, além de ter participado do Munich International Festival of Film Schools em 2012 com a produção Gil.