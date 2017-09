Década 90 invade festas temáticas e baladas de Goiânia em nova onda revival

Os jeans rasgados e os óculos escuros invadiram a pista de dança. Enquanto luzinhas coloridas brilham no escuro no meio do excesso de fumaça, os passinhos ensaiados das Spice Girls ou as coreografias no estilo boquinha da garrafa não deixam dúvidas: os anos 90 estão de volta. Em festas temáticas, na programação regular das casas noturnas ou circuito musical das baladas de Goiânia, a onda de aproveitar antigos modismos de gostos até duvidosos tomam conta das noites da cidade. Só não vale ficar parado.

Se você for sair para dançar no final de semana, pode ser a hora certa para se jogar entre os passos performáticos de Vogue, da Madonna, ou de cantar em coro com algum hit dor de cotovelo do Raça Negra. Uma coisa é certa: está mais fácil segurar a barra das piadas das quais pode ser alvo se você gosta dos anos 90. “É na década que se inicia o ‘cisma’ do rock com a música para dançar. A cena eletrônica dos anos 80 com a eletronic body music, new beat e synthpop vai se esvaziando com a volta das camisas xadrezes e guitarras do grunge americano”, explica o DJ Alexandre Perini.

Hits efervescentes como U Cant’ Touch This, de MC Hammer, ou ainda Black or White, de Michael Jackson, invadiram as noites acaloradas mundo afora, deixando difícil alguém não remexer os quadris. Perini aponta que a ruptura do gênero do rock nas pistas cria, a partir da década de 1990, uma diversidade de gêneros dançantes. “Há diferentes ritmos sonoros capitaneados pela Euro Dance, o acid house e os festivais de música eletrônica. Um barato”, aponta.

Discografia

Munidas de nostalgia e diversão, festas e casas noturnas se entregam à tendência que já começou há tempos. “Coloque Anna Júlia, dos Los Hermanos, ou Mulher de Fases, do Raimundos, e você vai ver jovens cantando a plenos pulmões”, aponta o DJ Raul Majadas, que se divide pontualmente em casas noturnas que vão desde o El Club, até o projeto Discografia, realizado no Diablo Pub.

“Quando entramos nos anos 2000, a febre foi resgatar os anos 1980. Artistas cujas carreiras estavam praticamente mortas, como Sidney Magal ou Gretchen, voltaram a fazer sucesso, mesmo que com uma aura do kitsch-brega”, explica Majadas. Para o profissional, a retomada dos anos 90 segue a tendência de misturar elementos sonoros do passado, e da nostalgia de quem era criança ou adolescente naquela época. Do axé 90 até a musiquinha de abertura da série Power Rangers, não há uma só pessoa que não se jogue na pista.