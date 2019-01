Magazine Débora di Sá, Fernando Boi e Diogo Noleto fazem encontro musical

Os cantores Débora di Sá (foto), Fernando Boi e Diogo Noleto sobem ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, no projeto Fuá Encontro de Sambistas. A casa abre as portas às 19 horas. Acompanhados por Cauã Casonato, no pandeiro, Roberto Carlos Santos, no surdo e no tam tam, Douglas Silva, no banjo, e Leonardo Ribeiro, no cavaquinho...