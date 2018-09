Magazine Curta-metragem feito por alunos de escola estadual de Goiás será exibido na Assembleia Geral da ONU Vídeo foi feito com tecnologia 360° e selecionado por programa da ONU entre vídeos do mundo todo

O curta-metragem 'Francisca', produzido por alunos do Colégio Estadual Carlos Alberto de Deus, de Goiânia, será exibido nesta terça-feira (25), na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque (EUA), como parte do My World 360°, programa de realidade virtual da organização. O trabalho foi feito no projeto Cineastas 360, do Facebook em parceria...