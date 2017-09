Curta goiano vence Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O curta-metragem goiano Vida de Boneco, do diretor Flávio Gomes, venceu a categoria curta de animação do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Realizado pela Academia Brasileira de Cinema na noite desta terça-feira (5), no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o prêmio consagrou a produção goiana que trata de forma divertida e metalinguística de questões relacionadas à necessidade do homem de criar. A narrativa leve e bem-humorada se tornar surpreendente quando a necessidade de se ter uma companhia do protagonista se torna uma obsessão.

Nas categorias principais, os grandes vencedores da noite foram o drama musical Elis — vencedor em fotografia, montagem de ficção, direção de arte, trilha sonora original, som, maquiagem e figurino, além de melhor atriz — e Aquarius, vencedor na categoria melhor longa-metragem de ficção e direção, para Kleber Mendonça Filho. Os grandes homenageados da noite foram a atriz e diretora Helena Ignez e o ator Antônio Pitanga.

Professor de cinema no Instituto Federal de Goiás (IFG), Flávio Gomes traz para Goiás um prêmio inédito. A produção é fruto de três anos de dedicação no seu projeto de doutorado na Faculdade de Artes Visuais da UFG. O objetivo era estudar as especificidades do uso de bonecos diversos em vídeo e construir um curta metragem utilizando bonecos e toda a magia que envolve seu uso e confecção.

Veja lista completa dos vencedores

Melhor longa-metragem de ficção

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

Melhor longa-metragem estrangeiro

A chegada, de Denis Villeneuve

Melhor longa-metragem comédia

O Shaolin do sertão, Halder Gomes

Melhor longa-metragem documentário

Cinema Novo, de Eryk Rocha, e Menino 23 — Infâncias perdidas no Brasil, de Belisario Franca.

Melhor direção

Kleber Mendonça Filho, por Aquarius

Melhor ator coadjuvante

Flavio Bauraqui, como Octávio Ignácio, em Nise – o coração da loucura

Melhor atriz coadjuvante

Laura Cardoso, como Yolanda, em De onde eu te vejo

Melhor ator

Juliano Cazarré, como Iremar, em Boi Neon

Melhor atriz

Andréia Horta, como Elis, em Elis

Melhor roteiro adaptado

Fil Braz e Paulo Gustavo, Minha mãe é uma peça 2

Hilton Lacerda e Ana Carolina Francisco, Big Jato

Melhor roteiro original

Domingos Oliveira, BR716 e Gabriel Mascaro, Boi Neon

Melhor montagem documentário

Renato Vallone, Cinema Novo

Melhor montagem ficção

Tiago Feliciano, Elis

Melhor direção de fotografia

Adrian Teijido, Elis e Diego Garcia, Boi Neon

Melhor direção de arte

Frederico Pinto, Elis

Melhor trilha sonora

Mateus Alves, Aquarius

Melhor trilha sonora original

Otavio de Moraes, Elis

Melhor som

Jorge Rezende, Alessandro Laroca, Armando Torres Jr. e Eduardo Virmond Lima, Elis

Melhor efeito visual

Marcelo Siqueira, Pequeno segredo

Melhor maquiagem

Anna Van Steen, Elis

Melhor figurino

Cristina Camargo, Elis

Melhor curta-metragem animação

Vida de boneco, de Flávio Gomes

Melhor curta-metragem ficção

O melhor som do mundo de Pedro Paulo de Andrade

Melhor curta-metragem documentário

Buscando Helena de Ana Amélia Macedo e Roberto Berliner