Curta goiano é selecionado para o Brasília Animation Festival

O curta-metragem A Chegada de Aninha (foto), da diretora Rosa Berardo, foi selecionado para participar da mostra infantil do Brasília Animation Festival (BAF), que será realizado em outubro em Brasília. A produção conta uma parte da infância da escritora goiana Cora Coralina e faz parte de uma série de animação, sob direção de Rosa Berardo, sobre a vida da poeta nascida na cidade de Goiás. A Chegada de Aninha será o único representante goiano no festival que nasceu com o nome de Animecê (Mostra de Animação do Cerrado). Com a mudança do nome em 2015, o BAF ganhou ares internacionais e reúne todos os anos animações de várias partes do mundo. Na edição deste ano, foram mais de 300 curta-metragens inscritos de 24 países. O festival será realizado entre 12 e 15 de outubro, na sede da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB).