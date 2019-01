Magazine Curta goiano é premiado em Hollywood Animação Saturn Voyager (O Explorador de Saturno) vem colecionando vários prêmios

O curta de animação Saturn Voyager (O Explorador de Saturno), que tem direção dos irmãos goianos Guilherme e Iuri Araújo, do Província Studio, e trilha sonora de André Luiz Machado, foi premiado como melhor animação no Festival de Hollywood. A cerimônia foi realizada no final de dezembro. O filme vem colecionando vários prêmios. Já foi premiado como melhor...