Magazine Cursos de música no Gustav Ritter têm inscrições abertas até dia 28 O candidato aprovado paga uma contribuição de R$ 55 referente ao crachá e matrícula, mas não há cobrança de mensalidade

As inscrições para testes de nível para o segundo semestre de 2018 na área de Música no Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter continuam até o dia 28. O candidato aprovado paga uma contribuição de R$ 55 referente ao crachá e matrícula, mas não há cobrança de mensalidade. As inscrições deverão ser feitas na sede do Instituto Gustav Ritter, que fica na Ave...