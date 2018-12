Magazine Curso de História da UFG comemora 50 anos O programa tem uma das melhores notas entre as universidades brasileiras, já está internacionalizado e mantém forte ritmo de publicações

Até pouco tempo atrás, havia uma versão – e praticamente hegemônica – sobre como ocorrera a formação do território e da sociedade em que se vive hoje em Goiás. De forma simplista, divulgava-se que aqui habitavam indígenas e que no final do século 17, uma bandeira liderada por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, chegou à região e descobriu ouro. Contingentes de ...