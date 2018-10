Magazine Curador de São Paulo ministra palestra em exposição de Selma Parreira Marcio Harum faz a palestra Uma Conversa sobre Curadoria e Mediação, nesta terça-feira (2), às 19 horas

Coordenador do Centro de Arte e Tecnologia do Programa CCBB Arte e Educação em São Paulo, o curador Marcio Harum (foto) faz a palestra Uma Conversa sobre Curadoria e Mediação, nesta terça-feira, às 19 horas, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. Ex-curador Centro Cultur...