Magazine Cunhada de Michel Temer posta vídeo de tanque cheio e brinca: “Ostentação” Parece que a irmã da primeira-dama não está sofrendo com as consequências da paralisação

Irmã da primeira-dama Marcela Temer, Fernanda Tedeschi, usou o Instagram nesta sexta-feira (25) para ironizar a situação de desabastecimento que se instalou em todo o país com a paralisação dos caminhoneiros. A cunhada do presidente Michel Temer, compartilhou um vídeo mostrando que o tanque do carro está cheio e escreveu na legenda: “Ostentação”. Como divulgad...