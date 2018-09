Magazine Cultura tem desafios para o próximo governador Cumprir leis de incentivo, fortalecer festivais e melhorar ocupação de espaços culturais públicos são desafios da Cultura. O POPULAR analisou planos de governo e questionou candidatos sobre propostas de soluções

Uma nova temporada do premiado espetáculo Don Fernando, do diretor e ator Ivan Lima, não foi para a estrada em 2017 e segue estacionada. Na mesma posição estão os shows de rock do produtor Léo Bigode, da Monstros Discos, que rodariam por quatro cidades do interior do Estado. Em comum, os projetos não receberam repasses do Fundo Estadual de Arte e Cultura de Goi...