Magazine Cultura popular e costumes do interior são temas de obras de arte naïfs Sérgio Pompêo e Carmelito Santos são goianos selecionados para a 14ª Bienal Naïfs do Brasil

Obras de arte naïfs, em geral, apostam em temas regionalistas, com destaques para manifestações de cultura popular e representação de costumes do interior. O artista plástico goiano Sérgio Pompêo, por exemplo, utiliza as manifestações e os festejos da Festa do Divino de Pirenópolis, onde vive, como a principal temática explorada nas obras. Ele é um dos goianos selecio...