Magazine Cultura popular afrobrasileira marca 4ª Mostra Coletivo 22 Evento terá início a partir desta quinta-feira (07) com programação até sábado, no Centro Cultural UFG. A atividade de formação será gratuita e os espetáculos terão ingresso a R$ 5 cada

O Núcleo Coletivo 22 realiza a quarta edição da mostra que leva seu nome, a partir desta quinta-feira com programação até sábado, no Centro Cultural UFG, com apresentações dos espetáculos do grupo, como Moringa, Por Cima do Mar Eu Vim, a performance Entre Raízes, Corpos e Fé, além de oficinas e exibição dos vídeos Èjé e Elas Florescem. A atividade de formação será gratu...