Magazine Cuidados ao assistir os jogos da Copa no trabalho Muitas empresas têm optado por liberar seus funcionários, mas outras, por necessidade ou política de recursos humanos, acabaram optando por manter o trabalho no horário das partidas

Coração batendo forte, concentração em frente à tela e a esperança no hexacampeonato. Aguardada por muita gente com ansiedade, a Copa do Mundo da Fifa, que ocorre de quatro em quatro anos, geralmente reúne famílias e amigos. Mas e quando o jogo cai justamente na hora do trabalho? Como se comportar, diante da tensão gerada nos momentos mais dramáticos dos jogos, ...