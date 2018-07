Magazine Cristiano Meirelles é atração no Ouve Festival no Teatro Sesi

O cantor e ator Cristiano Meirelles (foto) traz sua experiência para a programação do Ouve Festival, que une música e cinema, nesta sexta-feira, no Teatro Sesi. A apresentação seguirá a exibição do filme Vou Rifar Meu Coração, da carioca Ana Rieper, marcada para 20 horas. No palco, Meirelles favorece a performance narrativa e a musicalidade das palavras. No repertório, faz re...