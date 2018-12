Magazine Criatividade entra na guerra pela boa forma em Goiânia A prática de atividade física não precisa ser sinônimo de sofrimento

Com a chegada da estação mais quente do ano e das férias, muita gente começa uma corrida contra o tempo para entrar em forma e não fazer feio nos três meses de verão, que já começou. Para os profissionais da área, resta buscar novidades e alternativas para manter o público já existente e cativar novos clientes. As modinhas, claro, fazem a cabeça de quem está buscando s...