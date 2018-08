Magazine Criança Esperança reúne artistas e ocupa, por 48 horas, a programação e as redes sociais da TV Globo Presença obrigatória, Renato Aragão dá as boas vindas ao público e apresenta uma campanha ainda mais abrangente do que a passada

Seguindo a linha do ano passado, a 33ª edição do Criança Esperança ocupa a programação e as redes sociais da TV Globo com uma mistura democrática de vozes e bandeiras. Apesar da maratona começar às 7 horas da manhã de hoje, no programa Como Será?, apresentado por Sandra Annenberg, e só terminar amanhã à noite, no Fantástico, o momento mais esperado é o tradicional show q...