Passado e futuro

Para Laura

Como era bonito um varal com roupas coloridas balançando ao vento no meio do quintal! Esvoaçando coloridas e alegres, ao sabor do cheiro reconfortante de roupas limpas. Hoje, coitadas!, nos varais das áreas de serviço de apartamentos e casas, sem espaço para balançar, as roupas ficam paradinhas, saudosas do tempo em que foram…