A voz do outro está aí desde sempre. Nós é que muitas vezes não nos dispomos a ouvi-la. Ela fala com a gente nas ruas e também por meio dos livros, dos filmes, da música, etc. Basta prestar atenção. Por exemplo: sugiro que todos atentemos para o que é dito em Lá não Existe Lá, romance de estreia do norte-americano Tommy Orange. Lançado em 2018 pela Rocco, com tradução de Ismar Tirelli Neto, é de uma beleza e de um engenho insuspeitos.

De ascendência cheyenne e arapaho, Orange parte de uma premissa tão simples quanto evidente: em geral, os povos nativos americanos são muito mal representados. De fato, quando vemos um “índio” em um romance, filme ou seriado, é quase sempre uma figura estereotipada como, por exemplo, um sujeito trabalhando como frentista em um posto de gasolina no meio do nada ou vendendo porcarias à beira de uma rodovia. Como disse o autor em entrevista ao jornal britânico Guardian, tampouco “há muitas representações nossas como (pessoas) modernas, contemporâneas e vivendo em cidades”. Assim, em Lá não Existe Lá, Orange monta um coral: são doze narradores, todos nativos americanos, todos vivendo em áreas urbanas.

Não é fácil estruturar um romance a partir de tantas vozes. Primeiro, há que se distinguir cada uma delas, e depois fazer com que caminhem por um mesmo chão, por assim dizer. E é a qualidade do entrelaçar dessas vozes que justifica e eleva o romance enquanto tal; conectá-las, implícita ou explicitamente, e de uma forma que seja instigante. Orange é muito bem-sucedido nisso.

No clímax de Lá não Existe Lá está um Powwow, evento tradicional que visa integrar os mais diversos grupos nativos mediante apresentações artísticas. É para esse festival que afluem os personagens: um deles vai dançar (depois de usar vídeos do YouTube para aprender os passos), outros organizam e trabalham no evento, uns vão assistir, outros planejam um assalto, etc. Essa confluência é acidentada, dolorosa e repleta de desvios. De um modo ou de outro, todos dão testemunho de algo – mesmo que do próprio silêncio. Como diz a mãe de uma personagem (Opal Viola), o mundo é “feito de histórias, nada mais, apenas histórias, e histórias sobre histórias”.

Não há espaço aqui para discorrer sobre todas essas vozes, e não viria ao caso mastigar o livro inteiro, mas há personagens com certa característica amalgamadora. Por exemplo: Dene Oxendene, que grava depoimentos de índios com vistas a montar uma espécie de documentário. “Quero que eles possam dizer o que quiserem”, ele afirma. “Há tantas histórias aqui.” Há mosaicos dentro do mosaico, ou corais menores substanciando o coral maior. Há esse livre trânsito de vivências e lembranças compartilhadas. Há essa busca por resgatar um passado desde sempre falseado, violentado. Há vidas tocando vidas, às vezes de forma violenta, mas sempre inequivocamente.

Em suma, o que um bom romance como Lá não Existe Lá nos mostra é que há histórias em toda parte. Atentar para elas é atentar para essas vozes que nos procuram o tempo todo, e distingui-las, apreciá-las e respeitá-las pelo que são é uma atividade humana no que o termo (humana) ainda tem de bom.