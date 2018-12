Magazine Corumbá de Goiás realiza 5º Encontro de Bandas da cidade

A Corporação Musical 13 de Maio realiza de sexta-feira (14) a domingo o 5º Encontro de Bandas de Corumbá de Goiás. Nos dois primeiros dias, o evento começará a partir das 20 horas, e, no último dia, a partir das 19 horas, no Cine Teatro Esmeralda. Haverá várias bandas convidadas e como de costume será homenageado um ilustre compositor corumbaense. Desta vez, as honras ...