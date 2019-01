Magazine Corrida para disputa do hit do verão já tem seus favoritos em 2019 Nas redes sociais a reclamação é frequente de que em anos anteriores nessa data o vencedor já estava consolidado; confira os candidatos e os clipes das músicas

Seja pela queda do domínio das rádios FMs ou pelos serviços de streaming de música cada vez mais personalizados, o domínio de uma única canção durante o verão tem perdido a força no Brasil. No Twitter, houve até quem reclamasse da ausência daquele sonzinho sacolejante da temporada mais quente do ano. “Já repararam que não tem hit do verão 2019? Bons tempos quand...