Corpo e mente mais flexíveis

Além de relaxar o corpo, melhorar a postura correta e a circulação sanguínea e diminuir consideravelmente as dores musculares, o alongamento pode ser feito em etapas durante o dia. Segundo com o fisioterapeuta Guilherme da Silva Faleiro, fazer pausas regulares no trabalho para levantar-se da cadeira e caminhar é uma boa opção. O ideal é que a pessoa não fique sentada por mais de 40 minutos ininterruptos.

O alongamento é uma das etapas do tratamento da modelo Monalisa Carneiro, 26 anos. Ela sofria esporadicamente com dores lombares, mas chegou ao consultório de Guilherme com fortes dores na cervical, que é a porção da coluna localizada no pescoço, e no nervo ciático - que se estende do quadril até os pés, passando pelas coxas e pelos joelhos. Monalisa iniciou o tratamento e foi diagnosticada com hérnia de disco.

A modelo conta que sempre teve dores na coluna e costumava justificar os incômodos com a altura. Ela mede 1,79 cm e devido à profissão sempre cuidou muito da postura. Amante das atividades físicas, ela ficou muito assustada quando precisou ficar 30 dias parada devido a uma dor crônica no nervo ciático.