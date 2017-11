Coros Sinfônicos e Filarmônica de Goiás se unem no CCON

A Orquestra Filarmônica de Goiás (foto) se apresenta nesta quinta-feira, às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde interpreta três composições de César Guerra-Peixe. A apresentação tem participação especial do Coro Sinfônico de Goiás e do Coro Sinfônico de Goiânia e será palco da gravação de um CD com obras do compositor brasileiro. A coletânea, que contém as principais obras do compositor, tem por objetivo a valorização e divulgação da música orquestral brasileira. A regência é do maestro Neil Thomson. Em 2015 e 2016, a Filarmônica lançou os dois primeiros álbuns e agora se prepara para gravar o terceiro, que trará as obras Sinfonia nº 1, Noneto e Sinfonia nº 2, também conhecida como Brasília. A entrada é franca. GO-020, km 0, saída para Bela Vista.