Coroa luminosa

No Flamboyant, a iluminação não ficou presa à fachada, que recebeu mais de 3 mil refletores. Esse ano a cúpula central do shopping foi decorada com 20 mil microlâmpadas de LED, que parecem mesmo coroar o Natal. Além disso, a do garden foi ambientado com 12 caixas de presentes tridimensionais e iluminadas e mais de 55 mil microlâmpadas enfeitam os caules de árvores e palmeiras na parte externa do local. Há ainda uma cascata com centenas de pingos de luz, uma guirlanda de proporções gigantescas e shows de neve diários, sempre entre 19h e 20h30. O shopping funciona diariamente das 10 às 23 horas, com exceção dos dias 24 e 31 (quando as lojas ficam abertas das 10 às 18 horas), e dos dias 25 e 1º (quando somente a área de alimentação e lazer estará aberta, das 12h às 22h30).

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás.